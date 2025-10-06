Суд в Москве заочно арестовал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, сообщает пресс-служба городских судов.

Следствие обвиняет журналиста в неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК) и распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Срок ареста составляет два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания журналиста на территории РФ.

Российские власти преследуют и других журналистов «Дождя», которые после начала полномасштабной войны уехали из России и продолжают работу за границей. Журналистки телеканала Екатерина Котрикадзе и Валерия Ратникова также заочно арестованы по обвинениям в распространении «фейков» об армии и неисполнении обязанностей «иноагента». Ведущая «Дождя» Анна Монгайт заочно приговорена к пяти годам колонии по делу о военных «фейках».