Журналистку «Дождя» Анну Монгайт заочно приговорили к пяти годам колонии

Обновлено. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии журналистку телеканала «Дождь» Анну Монгайт по делу о военных «фейках», пишет «Медиазона».

Представитель прокуратуры на процессе в Пресненском суде Москвы потребовала заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима журналистку телеканала «Дождь» Анну Монгайт, обвиняемую в распространении «фейков» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Уголовное дело на журналистку завели из-за ее постов 2022-2023 годов в телеграм-канале, посвященных российским бомбардировкам ее родной Одессы. Позже к обвинению добавили несколько свежих публикаций, опубликованных в канале Монгайт в 2025 году.

«Все посты в моем канале „Vsya takaya Mongayt“ в телеграм, упомянутые в обвинении и по мнению экспертизы, оскорбляющие вооруженные силы Российской Федерации, основаны на реальных фактах и отражают мое отношение к происходящему. Свою вину я не признаю и от своих слов в эфире и социальных сетях не отказываюсь. Оправдываться не намерена», — высказала свою позицию журналистка в письменном заявлении в суд.

Анна Монгайт после начала полномасштабной войны уехала из России и живет за границей. Минюст РФ объявил ее «иностранным агентом». После возбуждения уголовного дела Монгайт объявили в международный розыск, а затем заочно арестовали.

В июле 2025 года Следственный комитет также сообщил о возбуждении уголовных дел против коллег Монгайт — главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. Их обвинили по статьям о «фейках» и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».