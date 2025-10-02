Суд в Москве заочно арестовал журналисток «Дождя» Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналисток телеканала «Дождь» Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову. Это следует из информации на сайте суда (1, 2).

Журналисток обвиняют в распространении «фейков» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Об уголовных делах против Котрикадзе и Ратниковой, а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко Следственный комитет сообщил в середине июля. СК сообщал, что против журналистов возбуждены дела о «фейках» об армии и неисполнении обязанностей «иноагентов».

Пресненский районный суд Москвы в конце августа заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» Анну Монгайт по делу о распространении «фейков» о российской армии. По информации телеграм-канала Baza, поводом для дела стали посты в телеграм-канале Монгайт, опубликованные в апреле 2022 и июле 2023 года, в которых она писала об ударах российских войск по Одессе — в частности, по Спасо-Преображенскому собору.