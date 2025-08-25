Журналистку «Дождя» Анну Монгайт заочно арестовали по делу о военных «фейках»

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» Анну Монгайт по делу о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

О деле против Монгайт стало известно в конце июля. Поводом, по данным телеграм-канала «База», стали посты в телеграм-канале Монгайт, опубликованные в апреле 2022 и июле 2023 года, в которых она писала об ударах российских войск по Одессе — в частности, по Спасо-Преображенскому собору.

Монгайт после начала полномасштабной войны уехала из России и живет за границей. Защита просила не арестовывать ее заочно, ссылаясь на то, что Монгайт не скрывается и не может надавить на свидетелей, пишет «Медиазона».

В июле Следственный комитет также сообщил о возбуждении уголовных дел против коллег Монгайт — главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. Их обвинили по статьям о «фейках» и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».