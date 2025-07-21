На журналистку «Дождя» Анну Монгайт завели уголовное дело о распространении «фейков» об армии

Ведущая телеканала «Дождь» Анна Монгайт стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ (часть 2 статьи 207.3 УК), сообщает государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала «База», уголовное дело против журналистки возбудили 18 июля. Поводом к преследованию стали посты в телеграм-канале Монгайт об ударах российских войск по Одессе, опубликованные в апреле 2022 и июле 2023 года.

На прошлой неделе, 18 июля, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовных дел против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. Их обвиняют по статьям о распространении «фейков» об армии РФ и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». Все нынешние журналисты «Дождя» находятся за пределами России.