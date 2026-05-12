Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего заместителя Шойгу Руслана Цаликова и его близких имущество на 5,5 миллиарда рублей

Генпрокуратура попросила Никулинский районный суд Москвы изъять у бывшего замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и его близких родственников имущество на сумму 5,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Изначально пресс-служба московских судов сообщала, что прокуратура просит обратить в доход государства имущество на семь миллиардов рублей, но в заявлении, которое принял к рассмотрению суд, говорится о наличии у ответчиков имущества на 5,5 миллиарда.

Ведомство утверждает, что активы, среди которых объекты недвижимости, земельные участки и издания в Подмосковье и Северной Осетии, были получены Цаликовым коррупционным путем. Большая часть имущества, которое требует изъять Генпрокуратура, представляет собой денежные средства на сумму три миллиарда рублей. Эти деньги хранились на счетах «Сандоры» — компании-подрядчика Минобороны РФ.

«Сандора» фигурирует в уголовном деле против Цаликова, обвиняемого в организации преступного сообщества. По версии следствия, оно участвовало в махинациях по поставкам в войска различных товаров, в частности армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным на 30–40% ценам путем привлечения аффилированных фирм. Источник «Коммерсанта» сообщил, что Цаликов отрицает свою причастность к фирме и вину не признает.

В иске Генпрокуратуры говорится, что Цаликов, став в ноябре 2012 года замминистра обороны, «решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред государству, с целью личного обогащения как себя, так и своих родственников». В частности, компании дочерей и сыновей Цаликова стали владельцами дорогих объектов недвижимости — коммерческих помещений в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу в Москве, земли в городе Домодедово, помещений в Хамовниках и Мещанском районе Москвы. Они получали многомиллионную прибыль, сдавая помещения в аренду. Хранившиеся на счетах компаний деньги (почти 200 миллионов рублей) «находились в фактическом владении и распоряжении самого Руслана Цаликова».

В доход государства Генпрокуратура, в частности, просит изъять деньги на счетах детей Цаликова и найденные у них наличные деньги, а также оформленные на самого бывшего замминистра восемь дорогостоящих объектов в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» (два участка земли, особняк с домиком охраны, летней кухней, двумя гаражами и беседкой), автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл Harley-Davidson.

Помимо родственников Цаликова в число ответчиков попала Влада Марковская — мать бывшего пресс-секретаря Сергея Шойгу Россияны Марковской. Согласно иску, на Владу Марковскую Цаликов оформил квартиру в ЖК премиум-класса «Река» стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа.

Руслан Цаликов — человек из команды Сергея Шойгу. Цаликов работал как заместитель Шойгу в МЧС, аппарате губернатора Московской области и министерстве обороны. В мае 2024 года Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности глава Минобороны РФ. Через месяц Цаликова сняли с поста замминистра обороны.

5 марта 2026 года Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против Цаликова. Его обвинили в создании преступного сообщества, легализации похищенных бюджетных денег, взяточничестве и растрате. Цаликова отправили под домашний арест.

Фонд борьбы с коррупцией в 2022 году выпускал расследование про Цаликова, в нем говорилось, что замминистра владеет имуществом на 4,3 миллиарда рублей.

Чистки в окружении Шойгу продолжаются. Руслана Цаликова — самого близкого его соратника — обвиняют в растрате и взятках. Z-блогеры ликуют и ждут падения самого Шойгу Суд проявил редкое снисхождение — Цаликова не отправили в СИЗО

