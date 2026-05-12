Антикоррупционное бюро Украины: подозреваемыми по делу об отмывании 10 миллионов долларов стали еще шесть человек. По нему проходит и Андрей Ермак

Фигурантами по делу о легализации 460 миллионов гривен (около 10,5 миллиона долларов) в рамках элитного строительства под Киевом проходят еще шесть человек, сообщили Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

Им по части 3 статьи 209 УК Украины. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Имена подозреваемых не называются. Ведомства указывают лишь, что среди подозреваемых бывший вице-премьер-министр Украины и бизнесмен, которого следствие также считает одним из лидеров преступной группы, «разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках ».

По данным источника «РБК-Украина», речь идет о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышове и бизнесмене . Ранее подозреваемым по делу стал бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Из сообщения НАБУ неясно, входит ли Ермак в число тех шести подозреваемых или вместе с ним по делу проходят семь человек.

По версии следствия, в 2021 — 2025 годах подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен путем строительства коттеджного городка общей площадью около восьми гектаров в селе Козин Киевской области. Следствие считает, что финансирование строительства, среди прочего, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в компании «Энергоатом».

Андрей Ермак был одним из ключевых соратников президента Украины Владимир Зеленского. Его называли вторым по влиянию человеком в стране после главы государства.

В ноябре 2025 года Ермак ушел в отставку на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме». Незадолго до отставки Ермака антикоррупционные органы Украины проводили обыски в его квартире. Однако тогда ему не предъявили никаких обвинений.