Андрея Ермака заподозрили в легализации 10 миллионов долларов Бывшего главу офиса Зеленского считают участником организованной группы, которая строила элитные резиденции в Киевской области

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку. Его подозревают в участии в организованной группе, причастной к отмыванию 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) через строительство элитного жилья под Киевом.

Ермаку объявлено подозрение по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

О чем говорится в расследовании НАБУ и САП:

В 2018 году «Че Гевара» (по данным украинских СМИ, таким прозвищем фигуранты дела называли бывшего вице-премьера и экс-главу «Нафтогаза» Алексея Чернышева) стал соучредителем компании BLOОM Development, которая купила у Козинского сельсовета в Киевской области более четырех гектаров земли.

В том же году Чернышев стал председателем Киевской областной государственной администрации, из-за чего передал долю в компании своей жене. В марте 2020 года Чернышев возглавляет министерство развития общин и территорий, а в мае «зарождается концепция строительства» проекта частных резиденций под названием «Династия» на землях, находящихся в собственности BLOОM Development. В июне того же года Чернышев привлекает к проекту бизнесмена и Ермака, утверждает следствие.

Участники «Династии» договорились построить на земельных участках четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания. Площадь каждого дома составляла около тысячи квадратных метров, а стоимость каждого из них — около двух миллионов долларов. Фигуранты дела также договорились построить общую пятую резиденцию, в которой должна была располагаться спа-зона, бассейн, спортивный зал. Строительство домов началось летом 2021 года.

Финансирование осуществлялось двумя способами. В рамках первого способа подконтрольные Чернышеву люди создали жилищный кооператив, который выступал формальным заказчиком строительства. На счета кооператива вносились деньги, которые частично использовали для строительства резиденций.

В рамках второго способа основная часть финансирования строительства была за счет наличных, полученных преступным путем. Деньги передавались через личного помощника Чернышева в одном из киевских офисов. Еще часть наличных шла через окружение Миндича, говорится в расследовании.

Строительство домов не останавливалось даже после начала полномасштабного российского вторжения, в том числе во время боевых действий в Киевской области весной 2022 года.

После того, как в июле 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, Миндич решил временно остановить работы и законсервировать строительство. Фигуранты дела также пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и недостроенные объекты, однако по ходатайству антикоррупционных органов они были арестованы.

По версии следствия, за время строительства было отмыто почти 10 миллионов долларов.

После получения подозрения от НАБУ и САП Андрей Ермак заявил, что у него есть «только один автомобиль и одна квартира». Более подробный комментарий он пообещал дать после того, как завершатся следственные действия.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя подозрение Андрею Ермаку, заявил, что «этот контекст существует давно, так что нечему удивляться». Он добавил, что «процессуальные действия еще происходят, поэтому пока рано давать оценки».

Андрей Ермак считался одним из ключевых соратников президента Украины Владимир Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в . Незадолго до отставки Ермака НАБУ и САП проводили обыски в его квартире.

Уход Ермака должен был разрешить политический кризис в Украине, но этого не случилось Что происходит в украинской власти сейчас? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

