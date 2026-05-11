Великобритания ввела санкции против Института развития интернета (занимается пропагандой), ЭИСИ (это кремлевский «мозговой центр») и руководства АНО «Диалог» (отвечает за пиар Минобороны)
Власти Великобритании внесли в санкционный список еще около 80 россиян и российских организаций. Под британскими санкциями теперь находится Институт развития интернета, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и руководитель отдела стратегических направлений этой организации Тимофей Василиев (известен также как Тимофей Ви), а также Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
Пропагандистская организация АНО «Диалог» отвечает за пиар Минобороны и создает фейки про Украину. «Медуза» подробно рассказывала об этом.
Институт развития интернета занимается распределением бюджетных средств на создание пропагандистского «патриотического» контента, о чем также писала «Медуза».
ЭИСИ — «мозговой центр» политблока администрации президента РФ, созданный в 2017 году после прихода в Кремль Сергея Кириенко. Чем он занимается, тоже можно прочитать на «Медузе».
Санкции введены и в отношении сотрудников «Агентства социального проектирования», которое обвиняют во вмешательстве в выборы в разных странах мира, включая попытку повлиять на исход голосования в Венгрии в апреле 2026 года.
Кроме того, в британский санкционный список попали:
- глава Росмолодежи Григорий Гуров;
- начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин;
- уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;
- АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (следит за аккаунтами школьников и студентов из «новых регионов» с целью «оперативного информирования о возникающих угрозах, новых деструктивных проявлениях»);
- Севастопольский государственный университет.