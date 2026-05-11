«Украинская правда»: антикоррупционные органы Украины проводят следственные действия с Андреем Ермаком

Национальная антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия в отношении бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом пишут «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Подробностей украинские СМИ не приводят.

«Украинская правда» опубликовала несколько фотографий с Ермаком возле автомобиля.

Первым о следственных действиях в отношении Ермака сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он предположил, что Ермаку , но вскоре отметил, что, возможно, «это просто обыск».

Андрей Ермак считался одним из ключевых соратников президента Украины Владимир Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».

Вскоре после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. В середине января 2026 года Минобороны Украины в ответ на запрос депутата Рады Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни в один ТЦК (аналог военкомата) с просьбой отправить его на военную службу. В марте стало известно, что Ермак возглавил созданный при Национальной ассоциации адвокатов комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины. Создание комитета инициировал сам Ермак.

Уход Ермака должен был разрешить политический кризис в Украине, но этого не случилось Что происходит в украинской власти сейчас? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

