Андрей Ермак возглавил комитет при ассоциации адвокатов Украины. Он сам его придумал

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавил созданный при Национальной ассоциации адвокатов комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Создание комитета инициировал сам Ермак.

«Его профессиональный опыт объединяет адвокатскую практику, опыт управления в частном секторе и работу в государственных органах, в том числе участие в формировании государственной политики», — говорится в сообщении.

На сайте ассоциации отмечается, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

У Андрея Ермака есть свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью с 1995 года. Оно было приостановлено с февраля 2020 года — после того, как он возглавил офис президента Украины. В конце января 2026 года Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме». Ермак считался одним из ключевых соратников Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента.

Вскоре после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. В середине января 2026 года Минобороны Украины в ответ на запрос депутата Рады Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни в один ТЦК (аналог военкомата) с просьбой отправить его на военную службу.

