«Сувенир о дне, когда все начиналось под мирным небом». В роддоме Кабардино-Балкарии младенцев нарядили в пилотки

Сотрудники больницы в городе в Кабардино-Балкарии в рамках акции ко Дню Победы нарядили младенцев в пилотки и прикрепили к пеленкам георгиевские ленты.

Видео акции в акушерском отделении ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» опубликовали на странице учреждения во «ВКонтакте» наряду с другими роликами о том, как больница отмечает 9 Мая.

На записи с младенцами, вероятно, мальчиками — их пеленки перевязаны голубыми лентами — играет песня «День Победы». В подписи к видео говорится:

Коллектив нашего роддома <…> в этот великий День Победы дарит молодым родителям особенные маленькие «подарочки». Эти первые сюрпризы — не просто символы внимания, а теплые знаки старта большого и счастливого пути, который стал возможен благодаря подвигу наших предков. Мы верим, что они станут <…> памятным сувениром о дне, когда все начиналось, — под мирным небом.

Такую же акцию 9 мая провели в роддомах Владикавказа и Ардона в Северной Осетии.