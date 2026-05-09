В роддомах в Северной Осетии на младенцев надели пилотки — и прикрепили к ним георгиевские ленты
«Родильный дом № 2» во Владикавказе 9 мая устроил акцию, в рамках которой надел пилотки на младенцев — а еще прикрепил к ним георгиевские ленты.
«Пусть в каждом доме царят мир и радость, а память о Великой Отечественной войне будет живой и неприкосновенной!» — говорится в посте роддома в инстаграме.
«Рождение ребенка — это символ победы жизни над смертью, окончания войны и начала мирного времени!» — заявила одна из врачей роддома.
Такую же акцию устроили в городе Ардон в Северной Осетии. «Дорогие взрослые и малыши! Сегодня очень важный праздник — День Победы <…> Мы поздравляем вас с этим великим днем и желаем доброты, радости и улыбок», — говорится в инстаграме местного роддома.
Пост сопровождается фотографиями и видео младенцев в пилотках с красными звездами.