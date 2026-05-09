«Родильный дом № 2» во Владикавказе 9 мая устроил акцию, в рамках которой надел пилотки на младенцев — а еще прикрепил к ним георгиевские ленты.

ГБУЗ «Родильный дом № 2» Минздрав РСО-Алания

«Пусть в каждом доме царят мир и радость, а память о Великой Отечественной войне будет живой и неприкосновенной!» — говорится в посте роддома в инстаграме.

«Рождение ребенка — это символ победы жизни над смертью, окончания войны и начала мирного времени!» — заявила одна из врачей роддома.

Такую же акцию устроили в городе Ардон в Северной Осетии. «Дорогие взрослые и малыши! Сегодня очень важный праздник — День Победы <…> Мы поздравляем вас с этим великим днем и желаем доброты, радости и улыбок», — говорится в инстаграме местного роддома.

Пост сопровождается фотографиями и видео младенцев в пилотках с красными звездами.

А вот что происходило в Москве

Москва. Утро 9 мая. Людей в центре города нет — зато есть пулеметы Фотографии

А вот что происходило в Москве

Москва. Утро 9 мая. Людей в центре города нет — зато есть пулеметы Фотографии