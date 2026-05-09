Ни людей, ни машин. Центр города перекрыт Москва 9 мая 2026 года. Фотографии Александра Гронского

Центр Москвы в День Победы за несколько часов до начала парада полностью перекрыли. Он оставался пустым и потом. Кафе и магазины в центре города 9 мая не работали. На несколько часов был полностью отключен мобильный интернет, нельзя было зайти даже на сайты из «белых списков». На медиафасадах и установленных на городских улицах экранах показывали повтор парада и «виртуальный „Бессмертный полк“» — с портретами участников Великой Отечественной войны на фоне Красной площади. Вот так опустевшая Москва выглядит на фотографиях Александра Гронского, которые опубликовал кооператив независимых журналистов «Берег».

Запись парада на Красной площади показывают в московском метро

В Воронцовском парке организовали прямую трансляцию парада. Смотреть ее отправили сотрудников «Мослифта»

«Виртуальный „Бессмертный полк“» на медиафасаде на Новом Арбате

«Виртуальный „Бессмертный полк“» на Садовом кольце

А вот как День Победы отмечали в Петербурге

Петербург — один из российских городов, где власти не отменили шествие «Бессмертного полка» Вместе с портретами ветеранов там несли фотографии военных, погибших в Украине, — а еще фото Евгения Пригожина и бойцов ЧВК Вагнера. Репортаж

