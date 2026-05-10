Украина обвинила Россию в обстреле во второй день перемирия. Дроны атаковали Харьков

Российские войска нанесли удар беспилотниками по Индустриальному району Харькова, заявил в районе 10 часов вечера 9 мая глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, один из дронов попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома. Пострадали пять человек, как минимум у троих из них медики диагностировали острую реакцию на стресс, добавил Синегубов.

Об атаке также сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, Россия атаковала беспилотниками два района области. В Синельниковском районе, по его словам, пострадала трехлетняя девочка, она в больнице в состоянии средней тяжести.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, начиная с полуночи, российские войска атаковали Украину 27 беспилотниками разных типов, в числе которых были ударные «Шахеды». В ВСУ утверждают, что все 27 дронов были сбиты и попаданий не зафиксировано. Атака на Харьков, совершенная, судя по всему, раньше, в этой сводке не учитывается.

Трехдневное перемирие между Россией и Украиной (с 9 по 11 мая) объявил Дональд Трамп — за несколько часов до начала парада в честь Дня Победы в Москве. По словам президента США, перемирие было его инициативой, которую Украина и Россия поддержали. Парад прошел без инцидентов, а после него, вечером 9 мая, Путин вышел к журналистам и заявил, что, по его мнению, «дело идет к завершению» конфликта с Украиной. Помощник Путина Юрий Ушаков при этом уточнял, что перемирие не будет продлеваться после 11 мая.