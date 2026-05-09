В эстонском городе Нарва на границе с Россией на стене средневекового замка повесили портрет президента РФ с надписью «Путин — военный преступник».

Портрет появился на стене замка, где расположен музей, в полночь 9 мая. Его видно с другой стороны реки — из российского Ивангорода, где на набережной в День Победы устраивают праздничный концерт.

Janis Laizans / Reuters / Scanpix / LETA

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова рассказала Delfi, что портрет Путина вывесили «как напоминание о войне, идущей сейчас, и военных преступлениях России против украинского народа».

«9 мая для нас не просто дата, а важный символический момент, который в Нарве как приграничном городе приобретает особое значение», — подчеркнула она.

Сморжевских-Смирнова отметила, что акция с портретом Путина, которую после начала большой войны России с Украиной ежегодно проводят 9 мая, вызывает неоднозначную реакцию у жителей Нарвы. «Мне лично часто приходится сталкиваться с оскорблениями диванных политологов определенных взглядов. С антропологической точки зрения, это крайне занимательный феномен. Тем не менее много и таких людей, которые благодарят за нашу позицию», — сказала она.

Портрет Путина, лицо которого покрыто кровью, в 2023 и 2024 годах уже вывешивали на стене Нарвского замка. В мае 2025 году там появлялся другой портрет — где Путин был в образе Гитлера.

В сентябре 2025 года Московский городской суд из-за акции с портретом заочно приговорил директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову к 10 годам колонии, объявив ее виновной в распространении «фейков» про российскую армию и «реабилитации нацизма».

В соцсетях появились группы с призывами к созданию «Нарвской народной республики» Правительство Эстонии считает, что это информационная операция России. Полиция предупреждает о возможных «уголовных последствиях»

