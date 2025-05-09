В Нарве на границе с Россией вывесили плакат с Путиным в образе Гитлера

В эстонском городе Нарва на стене средневекового замка, расположенного на берегу реки на границе с Россией, вывесили баннер с Владимиром Путиным в образе Адольфа Гитлера.

Фото плаката с надписью «Путлер — военный преступник» опубликовал музей Нарвы, располагающийся в стенах замка.

Narva Muuseum

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова назвала плакат с Путиным «месседжем-напоминанием о полномасштабной войне и военных преступлениях».

«Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу… Вместе с тем, рядом с нами четвертый год продолжается полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления — военными преступлениями», — заявила она в комментарии изданию ERR.

Музей Нарвы уже третий год подряд вывешивает на 9 мая баннер с лозунгом «Путин — военный преступник», чтобы его было видно на другом берегу с российской стороны границы — в Ивангороде.

Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова заявляла, что это «не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция». В начале 2025-го стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

В свою очередь в Ивангороде ежегодно на 9 мая на набережной устанавливают экраны и сцену, которые можно наблюдать со стороны Эстонии. В 2025 году на экране транслировали парад Победы, а позже на набережной начнется праздничный концерт «Берега Победы».

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