Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Об этом сообщает «Медиазона».

Заседание суда, по информации издания, прошло еще в середине января. Против директора музея возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Подробности дела неизвестны. В базе розыска российского МВД Сморжевских-Смирнова находится с лета 2024 года.

Нарвский музей находится в эстонском городе Нарва на границе с Россией в средневековом замке. Последние два года, как пишет «Медиазона», 9 мая на его стене вывешивали баннер «Путин — военный преступник» на английском языке. Плакат было видно с российской стороны границы — в Ивангороде. Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова говорила, что это «не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция».

В мае 2023 года власти Ивангорода ко Дню Победы установили на набережной российского города экран и сцену, которую было хорошо видно с эстонского берега. На нем транслировали советские военные песни и современные «патриотические».

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