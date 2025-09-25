Московский городской суд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову, признав ее виновной в распространении «фейков» про российскую армию (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, директор музея в 2023, 2024 и 2025 годах «оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка (в нем находится музей — прим. „Медузы“) плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений».

Речь идет об изображении Путина с надписью «Путин — военный преступник» на английском языке, которое на стене замка вывешивают на 9 мая. Плакат было видно с российской стороны границы — в Ивангороде.

Мария Сморжевских-Смирнова говорила, что это не провокация, а заранее спланированная музеем акция. Как отмечает «Медиазона», плакат с Путиным начали вывешивать на стене замка после того, как власти Ивангорода ко Дню Победы установили на набережной российского города экран и сцену, которую было хорошо видно с эстонского берега. На нем транслировали советские военные песни и современные «патриотические» композиции.

В январе 2025 года суд в Москве заочно арестовал Сморжевских-Смирнову.

Нарвский музей находится в эстонском городе Нарва на границе с Россией в средневековом замке.

В 2025 году 9 мая на стене замка вывесили баннер с Владимиром Путиным в образе Адольфа Гитлера. На изображении была надпись «Путлер — военный преступник».