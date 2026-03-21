В соцсетях появились группы с призывами к созданию «Нарвской народной республики» Правительство Эстонии считает, что это информационная операция России. Полиция предупреждает о возможных «уголовных последствиях»

Концерт в честь Дня победы, который специально для жителей Нарвы устроили власти российского Ивангорода, расположенного на другом берегу реки Нарвы. 9 мая 2025 года Max Sher

11 марта эстонской о пропаганде Propastop сообщил, что в соцсетях существуют аккаунты, которые распространяют идею создания «Нарвской народной республики» (ННР).

Это каналы в телеграме, ВК и тиктоке, призывающие к автономии эстонского уезда Ида-Вирумаа, в который входит Нарва — город на границе Эстонии и России, где 85% населения составляют русские. Добиваться автономии необходимо именно для сохранения русской идентичности в регионе, убеждают анонимные администраторы каналов.

Они публикуют символику ННР — флаг с черным, зеленым и белым цветами, герб с орлом, гимн — и милитаристские мемы. Среди них «Распорядок дня нарвского ополчения», который предполагает штурм Нарвы в 9:00, взятие других городов Ида-Вирумаа в 15:00 и концерт российского Z-артиста и блогера Акима Апачева в 20:00.

«Распространение подобных идей в информационном пространстве Эстонии фактически означает нормализацию риторики об отделении части территории страны и сепаратизме», — резюмирует Propastop.

Скриншоты из публикаций в пабликах «Нарвской народной республики» «Нарвская народная республика»

Находка Propastop привлекла внимание журналистов и политиков

О ней написало самое популярное в стране издание Delfi, ее прокомментировали премьер-министр Кристен Михал (назвав российской информационной операцией) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (заверив, что Нарва была и останется эстонским городом).

Департамент полиции безопасности Эстонии (КаПо) охарактеризовал проект ННР как «простую и дешевую» информационную атаку, направленную на подрыв единства эстонского общества. При этом в КаПо предупредили, что участие в этом проекте «может повлечь за собой уголовные последствия».

История про ННР вышла за пределы Эстонии — о ней написали многие российские издания, а также немецкий таблоид Bild, который активно освещает российско-украинскую войну. Источник из эстонских разведывательных кругов заявил Bild, что цель кампании вокруг ННР пока не ясна, но нельзя исключать, что она направлена на подготовку к российскому вторжению в Эстонию — как было в Украине, где Россия в 2014 году инициировала создание Луганской и Донецкой народных республик, а в 2022-м начала большую войну с Украиной под предлогом их защиты.

Немецкий военный эксперт Карло Масала отметил в интервью Bild, что в Эстонии уже дислоцированы войска НАТО, но не в самой Нарве, а примерно в 180 километрах к западу от нее. Он предположил, что размещение части контингента прямо в городе сработает как сдерживающий фактор против возможного российского вторжения.

Эстонский пограничник в пункте пропуска на мосту Дружбы через реку Нарва. После вторжения России в Украину КПП на мосту Дружбы закрыли для автотранспорта, сейчас он работает только для пешеходов. Max Sher Второй, исключительно пешеходный мост между Нарвой и Ивангородом тоже был закрыт в 2022 году Max Sher

Мост Дружбы, вид в сторону России. После начала российско-украинской войны на эстонской части моста были установлены «зубы дракона». Max Sher

Нашлись и те, кто посчитал, что шумиха в прессе лишь создала сепаратистам пиар

Индрек Кийслер, руководитель редакции радионовостей эстонской вещательной компании ERR, считает, что журналисты и политики зря уделили столько внимания «Нарвской народной республике», превратив ее из маргинальной темы в тему, обсуждаемую всерьез:

Конечно, в мире идет информационная война, и в России наверняка каждый день замышляют спецоперации против Эстонии и остального западного мира, в этом нет сомнений. <…> Тем более необходим элементарный профессионализм, чтобы отличать мусор от действительно опасных вещей. В этот раз мы имеем дело с ляпом, шум от которого благодаря СМИ и премьер-министру дошел до десятков тысяч людей.

Кийслеру ответил блог Propastop, который он, наряду со СМИ и членами правительства, упрекнул за привлечение излишнего внимания к, по его выражению, «писанине о так называемой „народной республике“». Авторы Propastop заявили, что не согласны с его точкой зрения:

Подобные «слепые пятна» и самоцензура не работают в современном информационном обществе, где любая идея все равно рано или поздно становится достоянием общественности. Молчание поставило бы жителей Эстонии в ситуацию, когда о подобных нарративах они узнавали бы случайно, без контекста или уже тогда, когда нарратив успел перерасти в информационную атаку.

Ивангородская крепость на российской стороне реки Нарва. На экране транслируется парад Победы в Москве. 9 мая 2025 года Max Sher

Получив некоторую известность, создатели паблика про ННР стали просить денег

Так или иначе, после публикации в блоге Propastop и других статей подписчиков у телеграм-канала «Нарвской народной республики» действительно прибавилось. Если на момент подготовки поста Propastop (об этом пишет сам блог) их было 60-70, то на момент подготовки статьи «Медузы» уже больше 800.

На фоне внимания СМИ канал еще раз уточнил свои цели («Мы не выступаем за отделение Нарвы, Ида-Вирумаа из состава Эстонии. Мы за автономию, или как минимум за уравнивание с эстонцами») — и попросил подписчиков о донатах («К сожалению, проектом Кремля мы не являемся»).

Несмотря на рост популярности телеграм-канала о ННР, эстонская газета Postimees заключает, что это «не что иное, как плохо сделанная инфооперация». Журналисты сделали такой вывод, пообщавшись с администраторами канала под видом сторонников ННР. Те предлагали им агитировать других за вступление в группу, а также распечатывать и распространять листовки. «Этот картонный „сепаратизм“ — проект на самофинансировании», — резюмирует Postimees.

Кто администрирует паблики «Нарвской народной республики», все еще непонятно. Postimees обратила внимание, что раньше группа ННР в ВК . В телеграме есть канал с таким же названием, посты в котором посвящены войне России с Украиной и ностальгии по СССР. В постах упоминается Санкт-Петербург. Канал анонимный, но у нескольких первых публикаций указано авторство — Илья Бойков. Однако Postimees не уточняет, кто этот человек и связан ли он в пабликами «Нарвской народной республики».

Зато газета напоминает, что это не первый проект для «угнетенных русскоязычных» в странах Балтии. В 2024 году в телеграме обнаружили канал «Латгальской народной республики». Его создатели выступали за присоединение восточного латвийского региона Латгалия к России. Издание «Вот так» выяснило, что его администрировали из России и Беларуси. Сейчас канал переименован, все подписчики из него удалены, а посты стерты.

Граффити на русском языке в центре Нарвы. 8 мая 2025 года Max Sher

В самой Нарве об идее автономии отзываются скептически

Эта идея не нова. В 1993 году власти города попытались провести референдум о том, должна ли Нарва получить автономный статус в составе Эстонии. Инициатором стал председатель городского совета Нарвы Владимир Чуйкин. Как гражданин России он больше не мог выдвигаться на выборах в Эстонии. Предпосылками для референдума стало не только ограничение политических прав русскоязычного населения, но и экономические трудности первых постсоветских лет.

Референдум прошел в июле 1993 года. По данным местного самоуправления Нарвы, в нем приняли участие 54% избирателей, имеющих право голоса, и 97% из них поддержали автономию. Аналогичное голосование состоялось и в Силламяэ, еще одном городе уезда Ида-Вирумаа. Там явка составила 60%, а поддержка автономии — 98,6%. Однако Верховный суд Эстонии признал референдум незаконным.

Индрек Таранд, который был специальным представителем правительства Эстонии в Нарве во время референдума, прямо говорил, что из этой затеи ничего не вышло лишь потому, что на месте не было российских войск, а сама Россия в то время была поглощена внутриполитической борьбой.

В сегодняшней Нарве к идее «народной республики» относятся со скепсисом, свидетельствует видеоопрос Delfi, проведенный на улицах города. «Это нереально сейчас, чтобы мы могли нормально жить как отдельное государство», — сказал один из его участников. «Будем как в Приднестровье — ни туда, ни сюда», — отметил второй.

Как Нарва противостоит российской пропаганде

Как Нарва противостоит российской пропаганде

«Хотелось почувствовать дух России» Власти РФ организовали концерт на берегу Ивангорода для жителей эстонской Нарвы. Те в ответ вывесили портрет Путина с надписью «военный преступник». Репортаж «Медузы»