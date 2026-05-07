Основателя бренда «Хортица» Евгения Черняка заочно приговорили в России к 14 годам колонии по обвинению в финансировании ВСУ

Бизнесмен Евгений Черняк — основатель алкогольного холдинга Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Мороша» и «Первак») — заочно приговорен российским судом к 14 годам лишения свободы. О вынесенном Черняку приговоре сообщила прокуратура Москвы, не уточняя, какой суд рассматривал дело.

Черняка обвиняли по части 1.1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма). По версии следствия, в период с мая 2022 года по февраль 2023 год он организовал перечисление на счета иностранных компаний более 300 миллионов рублей «якобы в счет исполнения условий договоров и контракта на поставку коньячных дистилляторов». Эти средства, утверждало следствие, «в действительности предназначались для оказания финансовой и материальной помощи военнослужащим ВСУ».

Уголовное дело в отношении Черняка в России было возбуждено в июле 2023 года. Росфинмониторинг внес бизнесмена, находящегося за пределами России, в свой список террористов и экстремистов. В июне 2024 года активы алкогольного холдинга Global Spirits в России были национализированы.

В декабре 2023 года Служба безопасности Украины объявила, что подозревает Черняка в финансировании вооруженной агрессии России из-за того, что его компании продолжали вести бизнес в РФ.

Читайте также

«Как было до войны? Епта, да я уже забыл» Бизнесмены в Украине жалуются на силовиков — и на то, что подозрения в «связях с Россией» стали привычным инструментом давления. Репортаж «Медузы» из Киева

Читайте также

«Как было до войны? Епта, да я уже забыл» Бизнесмены в Украине жалуются на силовиков — и на то, что подозрения в «связях с Россией» стали привычным инструментом давления. Репортаж «Медузы» из Киева