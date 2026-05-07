Адвокат Александр Карабанов, защищавший бизнесмена Умара Джабраилова и полковника Дмитрия Захарченко, арестован по делу о мошенничестве

Адвоката Александра Карабанова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Суд 6 мая санкционировал его арест.

Карабанова, рассказал ТАСС его адвокат, подозревают в том, что он взял деньги у своего клиента, в отношении которого проводилась доследственная проверка, пообещав помочь ему избежать уголовного дела. При этом реальной возможности повлиять на ситуацию, по данным следствия, у него не было.

По данным источников РБК, следственные действия с Карабановым проводились 4 и 5 мая, в ходе допроса адвокат не признал вину.

Александр Карабанов в 2016 году представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, а в 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве.

Среди клиентов Карабанова также были студентка Варвара Караулова, владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван и представители шоу-бизнеса.

Карабанов также был одним из учредителей так называемого Фонда защиты исторического наследия — некоммерческой организации, неоднократно писавшей доносы в правоохранительные органы.