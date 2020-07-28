Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в розыск по делу о неуплате налогов

Владелец сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по новому делу о неуплате налогов, объявил Следственный комитет РФ. В ближайшее время планируется объявить его и в международный розыск.

Белойван, сообщил СК, обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.

В 2019 году по первому уголовному делу Белойван был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда в ходе процесса владелец «Тараса Бульбы» полностью признал вину и пообещал частями погасить налоговую задолженность. Дело Белойвана рассматривалось в особом порядке, он был приговорен к двум годам лишения свободы и вскоре после приговора освобожден от отбывания наказания из-за болезни.

Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия. В связи с этим в начале 2020 года в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

В Москве и Московской области работают 11 ресторанов «Тарас Бульба», сообщается на официальном сайте компании. Еще один ресторан «Тарас Бульба» открыт в Киеве.