На осужденного за неуплату налогов владельца ресторанов «Тарас Бульба» завели новое дело

На владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана завели дело о неуплате налогов на 57 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Речь идет о налогах за период с 2011-го по 2014 год, их следовало заплатить до мая 2016-го.

По данным источника ТАСС, Белойван скрылся от следствия. Решается вопрос о его розыске.

Это второе дело о неуплате налогов в отношении Белойвана. В июле 2019-го его приговорили к двум годам колонии по обвинению в невыплате налогов на 650 миллионов рублей. В ноябре того же года суд освободил Белойвана от наказания по состоянию здоровья.