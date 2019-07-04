Владелец ресторанов «Тарас Бульба» осужден на два года за уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов рублей

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима владельца сети ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» Юрия Белойвана, сообщает Следственный комитет.

Белойван признан виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 650 миллионов рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку бизнесмен полностью признал вину, уточняет «Интерфакс».

В материалах дела говорилось, что в 2011-2014 годах в ресторанах «Корчма „Тарас Бульба“» не пробивали кассовые чеки, отказывались принимать к оплате банковские карты, а также удаляли из памяти системы самые дорогостоящие заказы и фиксировали заниженные суммы выручки за день.

В ходе расследования дела арестовали имущество предпринимателя, в том числе оформленное на третьих лиц, на сумму около 400 миллионов рублей. Ранее адвокат бизнесмена Александр Карабанов говорил, что Белойван готов компенсировать нанесенный ущерб.

В феврале сообщалось, что Юрий Белойван и Федеральная налоговая служба намерены заключить мировое соглашение, по которому бизнесмен в течение трех лет возместит недоимки по налогам на сумму 1,2 миллиарда рублей. Соглашение необходимо было заключить до 7 июня, сделали ли это стороны, не сообщалось.

Сеть «Корчма „Тарас Бульба“» основана в 1999 году. В нее входят 15 ресторанов в Москве и один в Киеве.