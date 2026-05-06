20-летняя активистка, участница чата «Алый лебедь» София Чепик уехала из России. Об этом она рассказала изданию «Верстка».

По словам активистки, на одной из границ ее опрашивали дольше, чем остальных, но в целом отъезд прошел гладко. «Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Чувствую себя в безопасности», — рассказала Чепик журналистам.

3 мая Чепик освободилась из спецприемника в Москве, где провела 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Полиция утверждала, что она «материлась в общественных местах» и «оскорбительно приставала» к гражданам.

После освобождения активистка подтвердила, что во время ареста ее заставили участвовать в «оперативном видео» и зачитать на камеру текст, которым ФСБ проиллюстрировала свое сообщение о предотвращенном теракте против сотрудников Роскомнадзора. По словам Чепик, записать видео ее вынудили под давлением.

24 апреля ФСБ объявила, что задержала семерых человек, которые планировали подорвать автомобиль одного из руководителей РКН. Как утверждалось, лидера преступной группы убили при задержании, поскольку он «оказал вооруженное сопротивление». Вместе с пресс-релизом ФСБ распространила видео, поданное как оперативная съемка обысков по делу о несостоявшемся подрыве сотрудника РКН. В ролике анонимная девушка признавалась в том, что администрировала чат, в котором публиковали информацию о сотрудниках Роскомнадзора и призывали к «насильственным действиям». Как отмечает «Медиазона», незадолго до пресс-релиза ФСБ четверо участников «Алого лебедя» перестали выходить на связь. В самом чате, который переименовали в «Лебединое озеро», появилось сообщение о прекращении деятельности. Вскоре после заявления ФСБ стало известно, что часть участников «Алого лебедя„состояла в более „радикальном“ чате. В этом же сообществе состоял предполагаемый провокатор, который выкладывал скриншоты с персональными данными сотрудников Роскомнадзора, взятыми из слитых баз.

«Алый лебедь» — телеграм-чат и анонимное движение, которое после начала масштабных блокировок интернета в России призывало людей выходить на акции протеста. Власти российских городов не разрешили им провести официальные акции, после чего «Алый лебедь» призвал сторонников не участвовать в несанкционированных акциях.

