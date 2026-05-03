Участница чата «Алый лебедь» София Чепик рассказала, что ФСБ вынудила ее участвовать в «оперативном видео» о покушении на сотрудников Роскомнадзора

Участница чата «Алый лебедь» София Чепик освободилась 3 мая из спецприемника в Москве, где она отбывала 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве, сообщает RusNews.

В беседе с корреспондентом издания Чепик подтвердила, что во время ареста ее заставили участвовать в «оперативном видео» и зачитать на камеру текст, которым ФСБ проиллюстрировала свое сообщение о предотвращенном теракте против сотрудников Роскомнадзора.

24 апреля спецслужба объявила, что задержала семерых человек, которые планировали подорвать автомобиль одного из руководителей РКН. Как утверждалось, главаря преступной группы убили при задержании, поскольку он «оказал вооруженное сопротивление».

Вместе с пресс-релизом ФСБ распространила видео, поданное как оперативная съемка обысков по делу о несостоявшемся подрыве сотрудника РКН. В ролике анонимная девушка признавалась в том, что администрировала чат, в котором публиковали информацию о сотрудниках Роскомнадзора и призывали к «насильственным действиям». Правозащитный проект «Первый отдел» предполагал, что это могла быть Чепик.

По словам Чепик, записать видео ее вынудили под давлением.

«Были запугивания, что может быть уголовка. Мне зачитывали новости про терроризм, а я не знала, о чем речь. Я состояла в чате, я даже не знала, что я администратор, — рассказала она RusNews. — Мне зачитали, что какой-то Прокофьев Р. Р. хранил у себя оружие. Когда я приехала в офис ФСБ на Лубянке, и спросила, что за терроризм, мне все дружно пожали плечами и сказали „мы не знаем“».

То, что я говорила на видео, это все был заученный текст, который мне сказали сказать на видео. Я даже не знала, о чем я говорю. Сказали, что мне это якобы поможет. Я была в таком стрессе, что не могла сказать, что без адвоката не буду…

«Алый лебедь» — телеграм-чат и анонимное движение, которое после начала масштабных блокировок интернета в России призывало людей выходить на акции протеста. Представители движения подавали официальные заявки на проведение демонстраций 29 марта в нескольких городах — им везде отказали. После этого «Алый лебедь» призвал сторонников не участвовать в несанкционированных акциях.

