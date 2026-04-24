«Первый отдел»: задержанные по подозрению в планировании «теракта против Роскомнадзора» могут быть участниками движения против блокировок «Алый лебедь»
Люди, задержанные по подозрению в организации, как утверждает ФСБ, теракта против руководителей Роскомнадзора, могут быть участниками движения против блокировок «Алый лебедь». К такому выводу пришел правозащитный проект «Первый отдел».
Правозащитники с помощью программных средств сравнили голос одной из задержанных, показанных на оперативном видео ФСБ, с голосом администратора канала «Алый лебедь» Софии Чепик и установили «высокий процент сходства».
Помимо этого, обращает внимание «Первый отдел», в сообщении ФСБ говорилось, что задержание произошло 18 апреля. В тот же день, как ранее сообщал «Дождь», перестали выходить на связь четверо участников «Алого лебедя». По информации телеканала, Чепик 20 апреля получила 15 суток административного ареста по статье о хулиганстве.
«Алый лебедь» — телеграм-чат и анонимное движение, которое после начала масштабных блокировок интернета в России призывало людей выходить на акции протеста.
Представители движения подавали официальные заявки на проведение демонстраций 29 марта в нескольких городах — им везде отказали. После этого «Алый лебедь» призвал сторонников не участвовать в несанкционированных акциях.
ФСБ утром 24 апреля объявила, что неделей ранее предотвратила «террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора». По версии ведомства, семь человек задержаны, а предполагаемый руководитель группы, как утверждается, «оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия» и был убит.