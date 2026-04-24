ФСБ объявила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора

На руководителей Роскомнадзора готовилось покушение, заявил Центр связей с общественностью (ЦОС) ФСБ.

«18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства», — говорится в распространенном спецслужбой сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По подозрению в причастности к подготовке покушения в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь человек. По версии ФСБ, всех их завербовали через телеграм.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он «оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия» и был убит.

При обыске у задержанных, сообщили в ФСБ, в числе прочего была изъята «неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации».

Пока в отношении задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, заявили в ФСБ, но «решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту».

ФСБ также заявила, что украинские спецслужбы развернули активную деятельность, «направленную на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера телеграм».

«В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты» , — заявили в спецслужбе.

В январе 2026-го в Москве на проходной главного здания РКН в Китайгородском проезд был убит высокопоставленный сотрудник Роскомнадзора Алексей Беляев, подчиненные которого отвечали за блокировки. По подозрению в убийстве арестовали 16-летнего подростка Артема А. Об убийстве и ходе его расследования почти 10 дней не было информации в открытом доступе. По данным источников «Медузы», государственным и провластным СМИ рекомендовали не сообщать об убийстве сотрудника Роскомнадзора.

Что известно об убийстве сотрудника РКН

Убийство в офисе Роскомнадзора в Москве Убит сотрудник, отвечавший за блокировки. Арестован 16-летний блогер. Государственные СМИ молчат

