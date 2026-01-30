Убийство в офисе Роскомнадзора в Москве Убит сотрудник, отвечавший за блокировки. Арестован 16-летний блогер. Государственные СМИ молчат

В Москве 16-летнего подростка Артема А. арестовали по подозрению в убийстве высокопоставленного сотрудника Роскомнадзора Алексея Беляева, подчиненные которого отвечали за блокировки, сообщил анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 30 января.

Убийство произошло еще 19 января на проходной главного здания РКН в Китайгородском проезде. Об этом не сообщали ни представители правоохранительных органов, ни информационные агентства, ни близкие к силовикам телеграм-каналы. По данным источников «Медузы», государственным и провластным СМИ в тот же день рекомендовали не публиковать информацию об убийстве сотрудника РКН.

«ВЧК-ОГПУ» утверждает, что сразу после случившегося к зданию Роскомнадзора приехали сотрудники ФСБ и «полностью засекретили всю информацию». Авторы телеграм-канала узнали о случившемся случайно. Они нашли в интернете сообщения матери обвиняемого подростка Инны А., которая пыталась найти в сети защитника для сына (позже она удалила эту информацию).

По словам матери, Артема обвинили в убийстве чиновника Роскомнадзора Алексея Беляева. По версии следствия, подросток ударил Беляева ножом в грудь, когда он выходил из здания ведомства. Артему вменили убийство по мотивам политической и идеологической ненависти (пункт «л» части 2 статьи 105 УК). Следователи считают, что подросток «ярый противник деятельности РКН» и готовил нападение заранее — еще в декабре приходил в главное здание ведомства и ходил вокруг.

Беляев работал в Роскомнадзоре с 2011 года, сообщили издание «Агентство» и «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на данные утечек. На момент нападения он занимал должность заместителя руководителя управления контроля и надзора в сфере связи. Это один из ключевых отделов РКН, отвечающий за блокировки и замедление трафика, а также борьбу с обходом ограничений.

В 2017 году Беляев получил благодарность от Владимира Путина за заслуги в обеспечении надежной и бесперебойной связи для государственной системы «Выборы». Сейчас паспорт и ИНН Беляева признаны недействительными. Причем ИНН недействителен с 19 января — даты вероятного убийства.

Артем А., которого обвинили в убийстве чиновника, жил в районе Москворечье-Сабурово и учился в местной школе, пишет «Агентство». В школе подтвердили «ВЧК-ОГПУ», что подросток перестал посещать занятия. По словам представителя учреждения, мальчик учился хорошо, но друзей у него не было.

Мать Артема, установили журналисты, до 2024 года работала товароведом-оператором в логистическом центре крупной канцелярской сети. Родители подростка не живут вместе: «Агентство» утверждает, что у Артема есть отчим. «Семья, вероятно, жила небогато. В 2020 году мать подростка указывала в качестве своего месячного дохода сумму в 47 тысяч рублей, следует из утечек», — выяснило издание.

Артем, как сообщается, вел несколько страниц в соцсетях, увлекается играми и анимацией. В частности, «Агентство» и «ВЧК-ОГПУ» нашли ютьюб-канал подростка, который он завел пять лет назад. Там он выкладывал короткие видео о своей жизни и интересах с мультяшным героем — альтер эго автора.

Сейчас на канале доступны пять видео. Всего, по словам самого подростка, он опубликовал 70 или 90 роликов, но часть из них пришлось удалить «из-за нелепой ситуации». Два все еще доступных видео вышли до октября 2024 года, набрав 18 и 19 тысяч просмотров. Видео от августа 2025-го набрало 2,7 тысячи просмотров, а у последнего ролика, опубликованного 31 декабря, около 100 просмотров.

В последнем ролике Артем через своего героя сообщил, что год для ютьюб-канала «был хреновый» и что видео на нем, скорее всего, больше выходить не будут, а если будут, то только «что-то крутое». «Сейчас мотивации никакой нет. Вообще, ничего не хочу делать», — цитирует подростка «Агентство».

Издание предполагает, что падение популярности видео подростка может быть связано с блокировкой YouTube. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сервису в августе 2024-го. Как сам Артем к этому относился, неизвестно. Его мать не ответила журналистам.

