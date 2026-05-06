На Венецианской биеннале отменили выступление Александра Сокурова

Режиссер Александр Сокуров не выступит на Венецианской биеннале. Он рассказал «Агентству», что не смог прилететь в Венецию «по независящим от него причинам».

Информацию об отмене выступления подтвердили в пресс-службе биеннале. Там отметили, что Сокуров и палестинская активистка и архитектор Суад Амири, специализирующаяся на сохранении архитектурного наследия, не примут участия в биеннале «из-за внезапной недоступности».

Журналисты также попросили Сокурова прокомментировать акцию протеста в Венеции (вероятно, имеется в виду акция активисток из Pussy Riot и Femen). «Горько все это, тяжко все это», — написал Сокуров в ответ.

Сокуров должен был выступить на конференции «Инакомыслие и мир».

Режиссер упоминался в открытом письме президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, которое написали российские и итальянские деятели культуры и активисты. Они назвали «имитацией» цикл закрытых встреч «Инакомыслие и мир». В письме говорится:

То, что предлагается сегодня, выглядит как инсценировка: «инакомыслие», допущенное по спискам, заранее отобранное и безопасное, обсуждаемое за закрытыми дверьми, в формате коктейля для приглашенных VIP — в то время как голоса тех, для кого инакомыслие является вопросом жизни и свободы, просто игнорируются.

<…> Выбор Александра Сокурова символическим голосом «несогласия» для первой из этих встреч за закрытыми дверьми лишь обостряет проблему. Речь не о личности, а о принципе: может ли инакомыслие и несогласие представляться теми, кто без риска циркулирует между властью и международным признанием, пока другие за это же самое оказываются в тюрьмах, изгнании или гибнут.

Письмо подписали, в частности, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, художница Саша Скочиленко, лауреат «Оскара» Павел Таланкин, художница и активистка Катя Марголис, галерист Марат Гельман.

Россия вернулась на Венецианскую биеннале впервые после начала большой войны с Украиной. Российский павильон на выставке будет работать только для профессиональной аудитории, в том числе журналистов и искусствоведов, и только три дня — с 6 по 8 мая. 9 мая, в день открытия биеннале для публики, российский павильон закроется.

Организаторов биеннале уже несколько месяцев критикуют за то, что они разрешили России вернуться на выставку. Жюри биеннале исключило Россию из числа претендентов на награды, а потом ушло в отставку. Еврокомиссия назвала открытие российского павильона на выставке нарушением санкционного режима. Она также направила организаторам выставки письмо, в котором пообещала лишить мероприятие европейского гранта в размере двух миллионов евро.

Александр Сокуров остается в России и при этом открыто критикует российские власти. В частности, в декабре 2025 года режиссер выступил на заседании Совета по правам человека, в котором участвовал Владимир Путин. Сокуров рассказал, что в российских вузах становится меньше бюджетных мест из-за того, что их занимают дети участников войны с Украиной. Кроме того, режиссер назвал унижением то, что людей объявляют «иноагентами», а также заявил о цензуре в кино и литературе.

«Это не искусство. Это пропаганда. И вы — ее часть» Pussy Riot и FEMEN провели акцию у российского павильона на Венецианской биеннале. Они требуют, чтобы на выставке страну представляли заключенные

