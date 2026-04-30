Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку прямо перед ее открытием. Недавно оно исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды

Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку, сообщается на сайте международной художественной выставки 30 апреля. В отставку подали все пять членов жюри во главе с председателем Соланж Фаркас. Причины такого решения не сообщаются.

Об этом стало известно менее чем через неделю после того, как жюри объявило, что в целях защиты прав человека не будут рассматривать работы из стран, чьих лидеров Международный уголовный суд обвиняет в преступлениях против человечности. Под это определение попали только Россия и Израиль.

После этого решения художник из Израиля, скульптор Белу-Симион Файнару обвинил членов жюри в расовой дискриминации и пригрозил подать на них в суд.

Организаторы биеннале не критиковали членов жюри из-за принятого решения, говоря, что они действовали независимо. При этом организаторы заявили, что впервые позволят посетителям выбрать своих любимых артистов из всех представленных на биеннале, в том числе из представителей России и Израиля. Кроме того, церемонию награждения решили перенести с мая на ноябрь, пишет Reuters.

Жюри подало в отставку за девять дней до открытия Венецианской биеннале, намеченного на 9 мая.

Организаторы Венецианской биеннале столкнулись с серьезной критикой со стороны властей Италии и Еврокомиссии после того, как в марте объявили, что Россия вернется на выставку впервые после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в 2022 году.

Минкульты 22 стран и Еврокомиссия: России не должно быть на Венецианской биеннале! Руководство выставки: нет, мы непреклонны

