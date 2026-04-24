Жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды

Жюри Венецианской биеннале заявило, что не будет рассматривать как претендентов на награды выставки участников из стран, лидеры которых обвиняются в преступлениях Международным уголовным судом (МУС), пишет Reuters.

Конкретные страны в заявлении жюри не перечислены. «Жюри воздержится от рассмотрения работ тех стран, лидеры которых в настоящее время обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности», — говорится в заявлении. Члены жюри добавили, что чувствуют себя обязанными «защитить права человека».

Reuters делает вывод, что речь идет о России и Израиле, поскольку ранее МУС выдавал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Россия и Израиль решение жюри пока никак не комментировали.

Венецианская биеннале в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и не использовала свой павильон в Венеции, а только сдавала его в аренду. Однако в нынешнем году Россия планирует представить на биеннале серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе». Министерство культуры Италии утверждало, что вернуться на форум России разрешил Фонд биеннале — без ведома государства.

Решение вернуть Россию на биеннале осудила Еврокомиссия. Она направила организаторам биеннале письмо, в котором пообещала лишить мероприятие европейского гранта в размере двух миллионов евро.

Минкульты 22 стран и Еврокомиссия: России не должно быть на Венецианской биеннале! Руководство выставки: нет, мы непреклонны