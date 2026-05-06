Европейская комиссия предупредила правительство Италии и организаторов Венецианской биеннале, что открытие национального павильона России на выставке является нарушением санкционного режима. Еврокомиссия заявила, что это нарушает запрет на предоставление услуг Кремлю, сообщает Financial Times.

Агентство Еврокомиссии по культуре написало организаторам выставки, что биеннале, не соблюдая санкции, ставит под сомнение свое обязательство уважать ценности ЕС. В письме правительству Италии комиссия заявила, что биеннале может извлечь пользу из того, что Россия берет на себя расходы по участию российских художников в выставке, что «по-видимому, квалифицируется как косвенная экономическая поддержка».

Официальный Брюссель попросил разъяснить, какие договоренности есть у биеннале и правительства России, чтобы оценить, насколько это соответствует санкционным нормам.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что правительству Италии и организаторам выставки направили письма, и у биеннале есть 30 дней на ответ. «Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений — ценностям, которые не соблюдаются в современной России», — добавил пресс-секретарь.

Биеннале заявила, что «соблюдала все национальные и международные правила» и «действовала в рамках своих полномочий». В правительстве Италии не ответили на запрос издания. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что на месте организаторов не открывала бы павильон России.

Российский павильон на Венецианской биеннале будет работать только для профессиональной аудитории, в том числе журналистов и искусствоведов, и только три дня — с 6 по 8 мая. При этом 9 мая, когда Венецианская биеннале откроется для публики, российский павильон закроют, на него можно будет посмотреть только снаружи.

Организаторы Венецианской биеннале столкнулись с критикой после того, как в марте объявили, что Россия вернется на выставку впервые после полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину в 2022 году. Еврокомиссия ранее пригрозила, что прекратит трехлетний грант биеннале в размере двух миллионов евро. На этом фоне жюри биеннале исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, после чего ушло в отставку.

