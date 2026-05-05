В Якутске на месте снесенного мемориала ссыльным полякам установят памятник участнику войны с Украиной

В Якутске на перекрестке улиц Пояркова и Курашова установят памятник участнику войны в Украине Дмитрию Егорову, погибшему в 2023 году. Об этом рассказал агентству ЯСИА главный архитектор города Семен Сергеев. Раньше на этом месте был мемориал ссыльным полякам.

«Сейчас готовим площадку, само основание для памятника. Контракт на эти работы заключен еще в прошлом году. Бетонные работы и облицовка завершаются. Памятник уже изготовлен в Красноярске на внебюджетные средства, сейчас решается вопрос по его выкупу и доставке. Как только его доставят, мы сразу же его установим», — рассказал Сергеев.

По данным агентства, Дмитрий Егоров ушел на войну в 2022 году добровольцем. Он служил в стрелковом батальоне 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа. По официальной версии, в сентябре 2023 года Егоров «сорвал наступление ВСУ» около населенного пункта Новомайорское в Донецкой области. Он получил ранение и позже умер. Владимир Путин присвоил Егорову звание Героя России.

На месте, где планируется установить памятник Егорову, с 2001 года находился мемориал ссыльным полякам. Он представлял собой пять камней, стоявших полукругом, на которых были размещены таблички с именами поляков — ученых и исследователей, сосланных в Якутию и впоследствии внесших значительный вклад в изучение языка и культуры якутского народа. На камнях были имена Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского и Александра Чекановского. Один из камней отдельно посвящался жертвам ссылок и репрессий.

Весной 2023 года памятник обнесли забором, вскоре с него пропали таблички с именами поляков. В региональном департаменте по охране памятников истории и культуры говорили, что мемориал не является объектом культурного наследия. В сентябре того же года камни, на которых были выбиты имена ссыльных, увезли в неизвестном направлении.

В апреле 2026 года в Смоленской области на территории мемориального комплекса «Катынь» открыли выставку «Десять веков польской русофобии». Мемориал в Катыни создан на месте захоронения около четырех тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. В российском военно-историческом обществе говорили, что выставка посвящена «ненависти элиты польского государства в различные периоды истории к России и русскому народу, и как эта ненависть проявлялась в конкретных действиях».

В России фактически началась кампания по сносу памятников репрессированным. Власти утверждают, что не знают, кто виноват В этом материале мы ведем подсчет разрушений. К сожалению, он обновляется

