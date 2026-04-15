На месте расстрела поляков в Катыни открыли выставку «Десять веков польской русофобии»

В Смоленской области на территории мемориального комплекса «Катынь» открылась выставка «Десять веков польской русофобии». Об этом сообщили организаторы выставки — Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Открытие выставки прошло еще 10 апреля, то есть накануне Дня памяти жертв Катыни.

«Выставка посвящена истории польской русофобии, то есть ненависти элиты польского государства в различные периоды истории к России и русскому народу, и как эта ненависть проявлялась в конкретных действиях. А именно в захвате российской территории, в уничтожении русского, белорусского и малороссийского народов. Выставка призвана напомнить важнейшие уроки истории во взаимоотношениях России и Польши», — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В сообщении РВИО отмечается, что отдельное внимание на выставке уделяется «теме русофобии в современной Польше». По мнению организации, власти Польши «ведут агрессивную антироссийскую политику, сносят памятники советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также поставляют оружие и боеприпасы ВСУ».

Выставка «Десять веков польской русофобии» также проходила в октябре 2025 года в Москве на Гоголевском бульваре.

Мемориал в Катыни создан на месте захоронения около четырех тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. Советские власти отрицали причастность к убийству польских военных, возлагая ответственность на немцев. В 1990 году власти СССР признали ответственность НКВД за это преступление.

В 2010 году Госдума РФ приняла заявление, в котором говорилось, что «катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». В том же году Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента РФ, говорил, что «ответственность за эти преступления несут руководители советского государства того периода»: «Попытки представить иные версии не основаны ни на исторических фактах, документах, ни на моральных соображениях. В этом плане позиция российского государства остается неизменной».

В июне 2022 года с мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши. Тогдашний мэр Смоленска Андрей Борисов говорил, что «не может быть флагов Польши на российских мемориалах, а после откровенных антироссийских заявлений польских политиков — тем более».