В Якутске исчез памятник ссыльным полякам. Ранее в Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне

Памятник ссыльным полякам, стоявший в Якутске, демонтировали и увезли в неизвестном направлении, пишет Sakhaday.

Монумент, увековечивающий память поляков, умерших в ссылке в XVII — XIX веках, а также в 1941-1947 годах был установлен в Якутске в 2002 году. Частью мемориала были камни с табличками, на которых рассказывалось о поляках, внесших особый вклад в освоение Якутии — Вацлаве Серошевском, Эдуарде Пекарском, Яне Черском, Александре Чекановском.

Памятник исчезал постепенно, сообщает издание. Сначала его обнесли забором, затем с камней исчезли таблички, а недавно вывезли и сами гранитные камни — на месте памятника осталась пустая площадка.

В июне, когда с камней исчезли таблички с именами ссыльных, напоминает Sakhaday, власти не смогли объяснить, почему их сняли и куда увезли. Мэрия обещала выяснить, что случилось с памятником, но, как следует из публикации, разъяснения так и не были даны.

Глава якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Руслан Васильев, говоря о происходящем с мемориалом, подчеркнул: «Ссыльные поляки очень многое сделали для Якутии, мы должны с уважением относиться к их памяти, несмотря на политику».

24 сентября стало известно, что в городе Приозерск Ленинградской области пропал памятник в честь финских солдат, погибших во Второй мировой войне. В администрации Приозерского района заявили, что за сохранность памятника не отвечают и информацией о его местонахождении не обладают. Памятный знак в Приозерске был установлен в июне 2019 года по соглашению между Россией и Финляндией на месте захоронения 130 финских солдат, погибших в 1939–1945 годах.

В июле 2023 года в Санкт-Петербурге с Левашовского мемориального кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. Тогда источник ТАСС в администрации Петербурга говорил, что памятник отправили на реставрацию после нападения вандалов.