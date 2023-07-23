С мемориального кладбища в Петербурге пропал памятник репрессированным полякам

В Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище исчез памятник польским жертвам политических репрессий, сообщил руководитель центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов.

Историк направил обращение губернатору города Александру Беглову с требованием объяснить, кто принял решение о демонтаже мемориала и где он сейчас находится.

По словам Разумова, памятник могли увезти на реконструкцию, но администрация мемориала в Левашово не в курсе произошедшего.

О пропаже памятника репрессированным полякам также заявил «Фонтанке» генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски. «Когда именно его уничтожили, я не знаю. Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще. Памятник жертвам сталинских репрессий был установлен в начале 1990-х, официально, с участием польского института и консульства. Мы обычно посещали его 2–3 раза в год», — рассказал Слюбовски.

24 июля польская сторона намерена написать официальную ноту в МИД РФ.

Левашовское мемориальное кладбище, также известное как Левашовская пустошь, находится на месте бывшего расстрельного полигона НКВД времен сталинских репрессий 1937–1953 годов. Там захоронены около 45 тысяч репрессированных разных национальностей. Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, был создан в 1993 году по инициативе общества «Полония» и «Союза поляков», уточняет «Фонтанка».