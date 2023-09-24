В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне

В городе Приозерск Ленинградской области пропал памятник в честь финских солдат, погибших во Второй мировой войне, пишет «Фонтанка».

На пропажу обратили внимание местные жители, обратившиеся за разъяснениями в администрацию Приозерского района. Власти ответили, что за сохранность памятника не отвечают и информацией о его местонахождении не обладают.

Памятный знак в Приозерске был установлен в июне 2019 года по соглашению между Россией и Финляндией на месте захоронения 130 финских солдат, погибших в 1939–1945 годах. Объект, изготовленный по проекту архитектора Отсо Линдфорса, представлял собой прямоугольный блок, на котором начертаны имена погибших. Администрация Приозерского района освещала открытие памятника в соцсетях.

В июле 2023 года на Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге пропал памятник польским жертвам политических репрессий. Тогда источник ТАСС в администрации Петербурга заявил, что памятник отправили на реставрацию после нападения вандалов.