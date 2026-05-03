В России значительно расширили перечень профессий для прохождения альтернативной службы (но добиться ее все еще непросто)

Министерство труда обновило перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в России.

Список увеличился почти на 100 позиций — с 271 до 363 профессий. Число организаций, в которых можно проходить альтернативную службу, выросло с 1798 до 1927.

Среди новых профессий в перечень попали, например, такие: «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «лесной пожарный», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик» и другие.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это работа «в интересах общества и государства», которую человек выполняет вместо военной службы по призыву. Она гарантирована Конституцией РФ тем людям, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой. Также на нее имеют право некоторые представители коренных малочисленных народов. На практике военкоматы часто отказывают призывникам в прохождении АГС по формальным причинам.

По состоянию на конец 2025 года в России альтернативную гражданскую службу проходили 3212 человек, подсчитала «Верстка». По сравнению с годом ранее это число выросло на треть и стало максимальным показателем как минимум за последние 14 лет.