«Верстка»: число россиян, проходящих альтернативную службу, достигло рекорда с начала войны

По состоянию на конец 2025 года в России проходили альтернативную гражданскую службу 3212 человек, пишет «Верстка» со ссылкой на данные Роструда. Это максимальный показатель как минимум за последние 14 лет, отмечает издание.

По сравнению с концом 2024 года число проходящих альтернативную службу в России увеличилось на 773 человека (на 32%).

С начала большой войны России с Украиной количество россиян, добившихся прохождения альтернативной службы, выросло почти в три раза — с 1140 до 3212 человек.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это работа «в интересах общества и государства», которую человек выполняет вместо военной службы по призыву. Она гарантирована Конституцией РФ тем людям, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой. Также на нее имеют право некоторые представители коренных малочисленных народов. На практике военкоматы часто отказывают призывникам в прохождении АГС по формальным причинам.