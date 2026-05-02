Трамп приказал вывести пять тысяч американских военных из Германии. Численность войск США в Европе сократится до уровня 2022 года

Президент США приказал вывести из Германии пять тысяч американских военных, сообщила газета The Wall Street Journal в ночь на 2 мая.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США пошли на такой шаг после тщательного анализа расположения американских сил в Европе. По его словам, военных выведут в течение полугода-года.

Решение предполагает, что из Германии выведут одну бригаду сухопутных войск, рассказали WSJ высокопоставленные представители Пентагона. Кроме того, США отменили решение администрации Джо Байдена развернуть в Германии еще один батальон в конце 2026 года.

Несколько дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Вашингтон, заявив, что у США «со всей очевидностью» нет стратегии в войне с Ираном. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Трамп приказал вывести войска, реагируя на «контрпродуктивные замечания» Мерца.

Трамп ранее на этой неделе также грозил вывести американские войска из Испании и Италии. Решения на этот счет нет.

В Германии находится крупнейший американский военный центр в Европе, в стране размещены более чем 36 тысяч американских военных. Всего в Европе, по оценке The Wall Street Journal, находятся 85 тысяч военных США, включая авианосец «Джеральд Р. Форд» в Средиземном море.

Из-за решения вывести часть военных из Германии численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в 2022 году.

Администрация Трампа ранее рассматривала возможность вывести свои войска из стран НАТО, которые не помогали во время войны с Ираном, и передислоцировать их в страны, которые более активно поддерживали военную кампанию США. Как писала WSJ, этот план может привести к тому, что большее количество американских войск разместят ближе к западным границам России.

