Трамп пригрозил Германии сокращением американских войск в стране (а до этого раскритиковал Мерца за его позицию по Ирану)

США рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии, заявил Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.

США изучают и рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Германии, при этом решение планируется принять в ближайшее время. Спасибо за внимание к этому вопросу.

В одном из предыдущих постов Трамп написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц «не понимает, о чем говорит», если считает допустимым появление ядерного оружия у Ирана. В таком случае, по словам Трампа, «весь мир окажется в заложниках». «Я прямо сейчас делаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что Германия так плохо справляется в экономике и в целом», — написал он.

За день до этого поста Мерц говорил, что у США «со всей очевидностью» отсутствует стратегия в войне с Ираном. Решение начать войну против Ирана он назвал необдуманным. Позже он отмечал, что эта война имеет «непосредственные последствия для энергоснабжения» и «масштабные последствия для экономической дееспособности» Германии. После этого, однако, Мерц заявил, что его личные отношения с Трампом остаются «хорошими», несмотря на критику со стороны американского президента.

Reuters отмечает, что в Германии базируется более половины военнослужащих (около 36 400 человек) из всего американского контингента, размещенного на базах в Европе (чуть более 68 000 человек). Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее говорил агентству, что Трамп обсуждал возможность вывода части американских войск из Европы — но из каких стран, не уточняется.

Мерц — не единственный европейский лидер, критикующий подход США к войне с Ираном. Одним из главных оппонентов американского президента стал премьер-министр Испании Педро Санчес, который призывал к дипломатическому урегулированию. Напряженность из-за Ирана у Трампа также возникла с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, в целях налаживания отношений этих двух стран 27 апреля в Вашингтон приехал с визитом король Великобритании Карл III.