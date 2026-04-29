Карл III приехал с визитом в США. Король Великобритании выступил в конгрессе с исторической речью и много шутил на ужине с Трампом Вот что он сказал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и спикер Палаты представителей Майк Джонсон (справа) аплодируют королю Велиrобритании Карлу III (в центре) после его речи в конгрессе. 28 апреля, Вашингтон Henry Nicholls / AFP / Scanpix / LETA

Это краткий пересказ речи короля Великобритании Карла III, с которой он выступил перед конгрессом США 28 апреля, а также его высказываний на государственном ужине у президента США Дональда Трампа. Выступление Карла III в конгрессе — вторая такая речь в истории. Первую произнесла в конгрессе королева Елизавета II в 1991 году. Король Карл III и королева Камилла приехали в США в понедельник. Это первый государственный визит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года. Он проходит в период кризиса в отношениях Лондона и Вашингтона, в том числе из-за отказа Великобритании поддержать войну США и Израиля против Ирана. Высказывания спикера иногда могут быть переформулированы и отредактированы для придания связности тексту. Контекст и смысл полностью сохранен. Речь в конгрессе полностью на английском языке читайте здесь, а заявление короля на банкете — здесь.

Выступление Карла III в конгрессе

Как сказал Оскар Уайльд, сегодня у нас с Америкой действительно все общее, за исключением, конечно, языка. Мы встречаемся во времена большой неопределенности, во времена конфликтов — от Европы до Ближнего Востока, — которые ставят перед миром огромные вызовы. Какими бы ни были наши различия, какие бы разногласия у нас ни возникали, мы едины в своей приверженности защите демократии. Союз, который наши страны выстраивали на протяжении столетий, уникален. Это партнерство сегодня важнее, чем когда-либо прежде. На этой непредсказуемой обстановке наш союз не может опираться лишь на прошлые достижения и предполагать, что его основа сохранится сама собой. Сила партнерства Великобритании и США проявлялась после трагедии 11 сентября, в двух мировых войнах, в холодной войне, в Афганистане и в моменты, которые определяли нашу общую безопасность. Сегодня та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир. История Соединенного Королевства и США — это история примирения, обновления и выдающегося партнерства. Из разногласий 250-летней давности мы выковали дружбу. Я молюсь, чтобы наш союз и дальше защищал наши общие ценности вместе с нашими партнерами в Европе и по всему миру. Чтобы мы не поддались громким призывам все больше замыкаться в себе. Слова Америки имеют вес и значение. Ее действия имеют еще большее значение.

Выступление Карла III на ужине у Трампа

Мы с женой благодарны за гостеприимство в год, когда США отмечают 250 лет Декларации независимости. Мой первый визит в вашу страну состоялся более 50 лет назад. Для меня особое удовольствие оказаться в Белом доме. Не могу не заметить в Восточном крыле. Должен, к сожалению, сказать, что мы, британцы, конечно, тоже однажды предприняли собственную в Белом доме в 1814 году. Я очень рад, что у нас есть возможность в это критическое время обновить узы дружбы между нашими странами. Вы недавно сказали, господин президент, что если бы не США, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы говорили . Разумеется, мы оба очень любим наших французских кузенов. Американское лидерство помогло восстановить разрушенную Европу. Мы никогда этого не забудем, особенно теперь после вторжения России в Украину. Спасибо, мистер и миссис Трамп, за великолепный ужин. Смею заметить, он значительно превосходит .

