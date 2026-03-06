Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес — пожалуй, единственный из лидеров Евросоюза, кто позволяет себе открыто критиковать Дональда Трампа и его политику. Санчес отказался повышать расходы на оборону по требованию президента США, осудил его политику в отношении нелегальных мигрантов и предпринятые им военные операции — захват президента Венесуэлы и удары по Ирану. Вероятно, упреки в адрес Трампа приносят Санчесу политические очки на родине, поскольку большинство испанцев скептически относятся к американскому президенту. Но после отказа помогать США в атаках на Иран Санчес, который раньше отделывался только ответными упреками, рискует столкнуться с более серьезными последствиями.

После ударов США и Израиля по Ирану Санчес осудил тех, кто «перестает строить больницы и начинает строить ракеты»

3 марта Дональд Трамп пригрозил, что США разорвут торговые отношения с Испанией, потому что Мадрид запретил Вашингтону использовать для ударов по Ирану две военные базы, расположенные на юге Испании, из-за чего оттуда были выведены американские самолеты-заправщики.

В ответ на угрозу Трампа премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что «на одно нарушение закона нельзя отвечать другим, потому что именно так начинаются величайшие катастрофы человечества».

Правительства призваны улучшать жизнь людей, а не ухудшать. Недопустимо, чтобы лидеры, не способные выполнить эту миссию, использовали туман войны, чтобы скрыть свою неудачу, и при этом набивали карманы избранных. Только они получают выгоду, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты.

Испанский премьер добавил, что 23 года назад другая администрация США уже «втянула» Европу в войну в Ираке, которая «вызвала самую сильную волну нестабильности на нашем континенте со времен падения Берлинской стены».

[Война с Ираном] не приведет к более справедливому международному порядку, повышению зарплаты, улучшению государственных услуг или оздоровлению окружающей среды. Пока мы можем предвидеть лишь усиление экономической неопределенности и рост цен на нефть и газ. Именно поэтому мы в Испании против этой катастрофы.

Торговые пошлины на импорт вряд ли сильно навредят Испании. В отличие от остановки поставок СПГ из США

54-летний Педро Санчес — социалист, возглавляющий правительство Испании с 2018 года. Он, пожалуй, единственный из лидеров ЕС, кто не боится открыто противостоять Трампу. В начале 2026 года Санчес осудил захват президента Венесуэлы, а в 2025-м отверг идею Трампа о том, что все страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Уже тогда американский президент угрожал, что США заставят Испанию заплатить «вдвое больше» в виде пошлин. Тогда угроза осталась лишь угрозой, но сейчас ситуация может измениться.

«Иран — это просчет. США найдут другие порты или базы, с которых смогут запускать свои операции. Испания ничего не выигрывает в этой ситуации и рискует лишь укрепить свой образ политического оппонента в особенно чувствительный момент», — заявил Financial Times Хуан Луис Манфреди, специалист по внешней политике в Университете Кастилии — Ла-Манчи.

В 2025 году на США пришлось 4,6% экспорта Испании — это значительно меньше, чем в среднем по еврозоне. Но слабым местом, по словам Манфреди, может оказаться импорт сжиженного природного газа. Испания — ключевой европейский хаб по приему и обработке СПГ, и треть его объема поступает из США. Если поставки прервутся, цены на газ в Испании пойдут вверх.

Из-за интегрированного характера европейских цепочек поставок Белому дому было бы трудно ввести пошлины на испанские товары без ущерба для других стран ЕС. Но в распоряжении Трампа есть широкий спектр других инструментов, включая полное торговое эмбарго, на которое он и намекал 3 марта. Но, возможно, окончательное решение на этот счет пока не принято: министр финансов США Скотт Бессент 4 марта уклонился от ответа на вопрос об эмбарго, хоть и обвинил Испанию в том, что она поставила под угрозу жизни американцев.

«Он стремился к открытой конфронтации с Дональдом Трампом»

Санчес привлек внимание не только Трампа, но и лагеря MAGA. Когда в начале февраля испанский премьер объявил о планах ограничить доступ подростков к соцсетям, Илон Маск — владелец соцсети X и бывший член команды Трампа — назвал его тираном, предателем народа и «истинным фашистским диктатором». Санчес тоже не остался в долгу, ответив:

Премьер Испании спорит не только с Трампом и его сторонниками, но и в целом противопоставляет испанскую политику американской. В конце января Мадрид принял решение легализовать в стране около полумиллиона нелегальных мигрантов. Санчес защищал это решение в колонке для The New York Times, которая была опубликована как раз тогда, когда в США обсуждались убийства, совершенные сотрудниками иммиграционных служб.

Правительства могут поддаться логике , которую продвигают ультраправые, и уйти в изоляцию, дефицит, эгоизм и упадок. А могут использовать те же самые силы, которые — пусть и не без трудностей — веками позволяли нашим обществам процветать. Для меня выбор очевиден. И ради нашего благополучия и человеческого достоинства я надеюсь, что многие другие сделают такой же выбор.

Некоторые аналитики полагают, что с помощью критики Трампа и его политики премьер-министр Испании не только или не столько искренне выражает собственные убеждения, но и набирает очки среди испанцев: Санчес в Испании не очень популярен, но Трамп популярен еще меньше.

«Это [реакция президента США] именно то, чего хотел Санчес. Он стремился к открытой конфронтации с Дональдом Трампом с января прошлого года. Он знает, что Дональд Трамп очень непопулярен в Испании», — заявил The New York Times колумнист испанского издания El Confidencial Рамон Гонсалес Феррис.

После торговых угроз Трампа лидеры Евросоюза поддержали Испанию (но не ее позицию по Ирану)

Позиция Санчеса по войне США и Израиля против Ирана спровоцировала некоторый хаос среди чиновников по обе стороны Атлантики. 4 марта — на следующий день после угрозы Трампа разорвать торговлю с Мадридом — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что испанцы «услышали послание» и договорились сотрудничать с американскими военными. Однако глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг ее слова: «Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз ни на йоту не изменилась».

Альбарес также упрекнул канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что тот не встал на защиту Испании в ответ на торговые угрозы Трампа (президент США выступил с этими угрозами во время пресс-конференции с Мерцем). «Я высказал им [немецким коллегам] наше удивление. Когда вы делите с другой страной одну валюту, общую торговую политику, общий рынок, вы ожидаете такой же солидарности, какую Испания проявила, например, по отношению к Дании, когда [со стороны США] звучали угрозы пошлин из-за желания посягнуть на территориальную целостность Дании в Гренландии», — сказал Альбарес.

Позднее Германия все же выразила поддержку Испании устами министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Также Мадрид поддержали президент Франции и руководители Евросоюза, которые дали понять, что блок будет защищать Испанию от торговых ограничений со стороны США. Хотя что касается войны США и Израиля с Ираном, о ней лидеры ЕС высказывались гораздо более осторожно, чем испанский премьер.

Люис Орриолс, политолог из мадридского Университета Карлоса III, заявил The Washington Post, что Санчесу нечего терять: мало кто верит в его шансы на , поэтому он может позволить себе критиковать Трампа и рассчитывать на то, что решать вызванные этим проблемы придется уже не ему. «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», — сказал Орриолс.

