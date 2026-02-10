Перейти к материалам
Испания хочет легализовать полмиллиона (!) иммигрантов без документов. Но как? И зачем? И станет ли теперь россиянам проще получать там ВНЖ?
Новый эпизод шоу «Мы не знаем»
52 минуты
13:29, 10 февраля 2026
Испания
готовится
легализовать около полумиллиона мигрантов, живущих на ее территории без документов, — соответствующую программу в конце января одобрило испанское правительство. Те, кто переехал в Испанию не позднее 31 декабря 2025-го, прожил в стране не менее пяти месяцев и не имеет судимостей, получат ВНЖ на год с возможностью продления и официальное разрешение на работу. Заявки на получение вида на жительства планируют начать принимать уже в апреле. В новом выпуске «Мы не знаем» журналист Султан Сулейманов обсуждает эту меру с Анастасией Бураковой (живет в Мадриде), основавшей
«Ковчег»
: этот проект помогает россиянам с антивоенной позицией в эмиграции и внутри страны. Разбираемся, почему Испания пошла на такой шаг, как реагирует испанское общество и что все это значит для россиян, которые как раз задумываются о переезде.
