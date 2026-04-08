США думают вывести свои войска из стран НАТО, которые отказались помочь в войне с Ираном. По мнению WSJ, войска могут переправить ближе к границе с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывести свои войска из стран НАТО, которые не помогали Соединенным Штатам и Израилю во время войны с Ираном, сообщает The Wall Street Journal 8 апреля.

Предложенный план предполагает, что американские войска передислоцируют в страны, которые более активно поддерживали военную кампанию США.

Как отмечает издание, это один из нескольких вариантов, которые Белый дом обсуждает, чтобы наказать европейские страны НАТО за отказ помочь в войне с Ираном. При этом это предложение далеко от угрозы Трампа полностью вывести США из НАТО.

Газета добавила, что этот план получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации, но пока находится на ранней стадии разработки.

По словам двух представителей администрации, помимо передислокации войск, план может также включать закрытие базы США по крайней мере в одной из стран Европы, возможно, в Испании или Германии.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.

Из каких стран Европы могут передислоцировать войска США, неизвестно. Газета The Wall Street Journal перечислила Испанию, Германию, Италию и Францию среди тех, кто критиковал войну с Ираном или же не позволял американским военным использовать свое воздушное пространство или военные базы в ходе кампании.

Источники издания рассказали, что от передислокации американских войск могут выиграть Польша, Румыния, Литва и Греция. Газета отметила, что план США может привести к тому, что большее количество американских войск разместят ближе к западным границам России, что, вероятно, вызовет недовольство Москвы.

По данным WSJ, по всей Европе находится около 84 тысяч военных США.

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

