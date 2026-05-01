«Оскар» Павла Таланкина потеряли при перелете из США в Германию. Статуэтку не разрешили взять на борт, посчитав, что ее можно использовать как оружие

Во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне потерялась статуэтка премии «Оскар», которую получил один из создателей фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин.

О случившемся рассказал режиссер Дэвид Боренштейн. По его словам, 29 апреля Таланкин приехал в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, откуда собирался вылететь в Германию.

Сотрудники службы безопасности аэропорта не разрешили Таланкину взять статуэтку в ручную кладь на борт самолета. Они посчитали, пишет Боренштейн, что «Оскар» можно использовать в качестве оружия.

С сотрудниками аэропорта пытались поговорить по телефону создатели фильма «Господин Никто против Путина», но это не помогло.

В итоге статуэтку потребовали сдать в багажный отсек. У Таланкина не было с собой багажа, поэтому «Оскар» положили в коробку и отправили рейсом авиакомпании Lufthansa, которым летел видеограф. Но коробка со статуэткой так и не прибыла в аэропорт Франкфурта.

Коробка, в которую упаковали «Оскар» Дэвид Боренштейн

«Я искал, но не нашел ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдать „Оскар“ в багаж. С Павлом поступили бы так же, если бы он был известным актером? Или свободно говорил по-английски?» — пишет Боренштейн в инстаграме. Он попросил компанию Lufthansa помочь с поисками статуэтки.

Павел Таланкин — видеограф из уральского города Карабаш, автор и главный герой документального фильма «Господин Никто против Путина». Дэвид Боренштейн выступил соавтором Таланкина.

Картина «Господин Никто против Путина» победила в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручении премии Киноакадемии. В России фильм запретили распространять, а Таланкина объявили «иностранным агентом».