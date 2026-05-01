«Оскар» Павла Таланкина, который потеряли при перелете, нашли в аэропорту Германии

Статуэтку премии «Оскар» одного из создателей фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина нашли в аэропорту Франкфурта-на-Майне, рассказали Deutsche Welle в пресс-службе авиакомпании Lufthansa.

Перевозчик принес извинения Таланкину и готов передать ему «Оскар». Сотрудники авиакомпании выясняют, остается ли сам Таланкин во Франкфурте.

Lufthansa также начала расследование, как статуэтка могла потеряться.

О том, что «Оскар» Таланкина потерялся при перелете из США в Германию, ранее рассказал соавтор фильма, режиссер Дэвид Боренштейн.

По его словам, в аэропорту Нью-Йорка Таланкину не разрешили взять статуэтку в ручную кладь и заставили сдать ее в багаж. Когда Таланкин прилетел, он обнаружил, что коробку со статуэткой потеряли.

Картина «Господин Никто против Путина» победила в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручения премии Киноакадемии. Фильм о том, как устроена пропаганда в российской школе, основан на съемках, сделанных Павлом Таланкиным в Челябинской области. В России фильм запретили распространять, а Таланкина объявили «иностранным агентом».

Многим не понравился фильм «Господин Никто против Путина». Его упрекают в упрощении реальности и эксплуатации детей И все же: эти претензии несостоятельны, считает Александр Баунов

О фильме

Многим не понравился фильм «Господин Никто против Путина». Его упрекают в упрощении реальности и эксплуатации детей И все же: эти претензии несостоятельны, считает Александр Баунов