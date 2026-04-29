МЧС отчиталось о ликвидации пожара на НПЗ, начавшегося накануне утром из-за атаки беспилотников

Пожарные полностью ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар на НПЗ продолжался более полутора дней — он начался утром 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС.

Это был уже третий пожар на НПЗ в Туапсе, вызванный атакой дронов, за последние две недели. Первый пожар (он начался 16 апреля) тушили три дня, второй (после атаки 20 апреля) — почти пять дней. Пожары привели к серьезным экологическим последствиям — нефтяным дождям и утечке топлива в море. Над Туапсе телется черный дым, в воздухе пахнет гарью

Во время последнего пожара кипящая нефть из одного из резервуаров разлилась прямо на одну из городских улиц. Власти объявили, что разлив горящей нефти остановлен, лишь спустя несколько часов.